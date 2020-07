Kommunalpolitik : Ortsvorsteher tritt in Auel zurück

Steffeln-Auel Lothar Arens hat sein Amt als Ortsvorsteher des Bezirks Auel der Ortsgemeinde Steffeln zum Monatsende Juni niedergelegt. In der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats soll ein Termin für die Neuwahl festgelegt werden.

Bis die Nachfolge geregelt ist, können sich Bürger in allen Angelegenheiten an die Ortsbürgermeisterin Sonja Blameuser unter Telefon 06593/3099767 oder per E-Mail an sonja-blameuser@freenet.de wenden.