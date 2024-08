Gastronomie Neustart im „Kulimaarik“: Essen und Trinken im Vulkan

(mh) Bereits seit 1. August hat Leon Remy das herrlich gelegene Café-Restaurant „Kulimaarik“ am Gemündener Maar, das aufgrund des Pächterwechsels einige Wochen in diesem Sommer geschlossen war, übernommen. Jetzt will der 23-Jährige, der im Wohlfühlhotel Michels in Schalkenmehren gelernt und gearbeitet und zudem eine Zusatzausbildung zum Hotelbetriebswirt absolviert hat, mit vielen frischen Ideen durchstarten und Einheimische und Touristen von einem Besuch überzeugen.