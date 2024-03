Stadt braucht Einnahmen Parken hinter Forum in Daun kostet jetzt auch

Der Stadtrat von Daun hat im Zuge der Haushaltskrise beschlossen, dass nun auch die Nutzung der Parkplätze hinterm Veranstaltungszentrum Forum kostenpflichtig werden. Damit wird die Zahl der kostenlosen Parkplätze in der Stadt immer geringer. Hinter dem Forum kostet – analog zu den anderen Parkplätzen in der Stadt – die Stunde Parken 50 Cent, das Tagesticket gibt es für vier Euro. Die Betreiberfirma Avantpark überwacht das Parken und treibt nicht gezahlte Gebühren ein. Die Stadt ist an den Einnahmen beteiligt.