Internationale Zusammenkunft : Freundschaft in guten wie schlechten Zeiten

Gerolstein Die beiden Städte Gerolstein und Digoin in Frankreich blicken auf 35 Jahre Partnerschaft zurück. Die Flut in der Eifel und Unwetter in Frankreich haben die jüngste Zeit geprägt.

Echte Freundschaften halten auch in schwierigen Zeiten. Das lang ersehnte Wiedersehen mit den französischen Freunden zum 35. Jubiläum wurde im kleinen Rahmen gefeiert. Eine musikalisch unterlegte Video-Bilderstrecke zeigte „Portraits der Partnerschafts-Begegnungen“. Die vereinseigene Producerin hatte sich bemüht, niemanden der Aktiven auch rückblickend zu vergessen. Aufgrund lustiger, aber auch emotionaler Momente, wurde eine Vorführung in „Endlosschleife“ geboten.

Der erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Gerolstein, Bernhard Jüngling, hieß die Gäste im Rathaus willkommen. Er betonte, wie wichtig der interkulturelle Austausch über die Landesgrenzen hinweg ist. „Mit der Städtepartnerschaft zwischen Gerolstein und Digoin leisten Sie alle einen wichtigen Beitrag dazu.“

Stadtbürgermeister Uwe Schneider fand es wunderbar, nach der langen Zwangspause endlich wieder Gäste aus Digoin in Gerolstein willkommen zu heißen. „Wir alle haben uns sehr auf dieses Wochenende gefreut und haben ja schließlich etwas zu feiern. Bereits seit 35 Jahren besteht ganz offiziell unsere Städtepartnerschaft.“ Er wies auf zahlreiche Besuche und Aktivitäten hin, die in diesen Jahren die Partnerschaft geprägt hätten.

Schneider bedankte sich nochmals persönlich für die großzügige Spende, die Gerolstein nach der Flutkatastrophe aus Digoin erhalten hatte. Damit konnte vielen Familien in der Bahnhofstraße und Lissingen sofortige Hilfe ermöglicht werden.

Der Bürgermeister der Stadt Digoin, David Bême, bedankte sich bei Bürgermeister Hans-Peter Böffgen und bei Stadtbürgermeister Uwe Schneider für den freundschaftlichen Empfang im Gerolsteiner Rathaus.

Mit herzlichen Worten wandte er sich an die Anwesenden: Corona habe alle gezwungen, Reisen und Treffen für zwei Jahre auf Eis zu legen, aber die Beziehungen und Freundschaften, die vereinen, hätten nie aufgehört. Er stellte fest, dass die beiden Partnerstädte sich sehr ähnlich sind – in guten wie in schlechten Zeiten. „Am Abend des 21. Juni erlebte Digoin einen schrecklichen Hagelsturm, der einen Großteil der Autos und die Dächer vieler Häuser, einschließlich des Rathauses, zerstörte. Schäden, die unsere Kommunen teuer zu stehen kamen und unsere Bewohner traumatisiert haben. Aber Digoin ist wie Gerolstein eine mutige Stadt, und wir konnten die Ärmel hochkrempeln, um der Bevölkerung zu helfen. Gegenseitige Hilfe und Solidarität sind Werte, die unsere beiden Städte teilen.“

David Bême bedankte sich für die finanzielle Geste bei allen Gerolsteiner Spendern, den Mitgliedern des Fördervereins, die in diesen schwierigen Zeiten zwischen den Städten Kontakt gehalten haben. „Die Beziehungen zwischen den beiden Städten müssen fortgesetzt werden, konzentriert auch auf den kulturellen und sportlichen Austausch der Jugend. Unsere jüngeren Generationen müssen sich treffen, kennenlernen, sich über ihre Visionen der Welt austauschen und Freunde werden, wie wir es selbst vor ihnen getan haben.“

Er versprach, während seiner Amtszeit großen Wert auf einen Austausch in hoher Qualität zu legen (Original-Ansprache veröffentlicht auf www.partnerstadt-gerolstein.de).

Auch die Präsidentin des comité in Digoin, Roselyne Sefer, blickte mit großem Bedauern auf die letzten beiden Jahre zurück, in denen man sich nicht sehen konnte. Sie erinnerte an den Partnerschaftsvertrag, der 1987 unterschrieben wurde, „aber eigentlich besteht die Freundschaft zwischen beiden Städten schon fünf Jahre länger“. Statt 35 Jahre könne man auch 40 Jahre feiern. „Viele Treffen in den Bereichen Schule, Sport, Musik oder Austausch mit Freunden haben bisher stattgefunden. Junge und Junggebliebene haben sich auch Dank der Beteiligung von Vereinen kennengelernt. Unvergessen sind auch die verstorbenen Träger des Partnerschaftsgedankens, wie beispielsweise der Gerolsteiner Ehrenbürger Pierre Sefer“.

Evi Linnerth, die Vorsitzende des Fördervereins der Städtepartnerschaften Gerolstein e.V., bestätigte jedes Wort ihrer „französischen Schwester“. Sie lässt den Worten schon in Kürze „Taten folgen“ und wird mit einer Gruppe aus dem „Haus der Jugend“ nach Digoin fahren. Dort wartet schon ein abwechslungsreiches Programm auf die Jugendlichen.

Weil die geplanten Spaziergänge wetterbedingt ins Wasser fielen, beschränkten sich die Aktivitäten auf einen Besuch der evangelischen Kirche inklusive zweisprachiger Führung durch Eckhard Sander und Georg Mäschig sowie ein gemütliches Beisammensein und eine Fahrt im Minibus „in Gerolstein und um Gerolstein herum“.