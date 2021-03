Benfizaktion : Gelebte Solidarität von Pfarreiengemeinschaft und Gastronomie

Hintergrund

In diesem Jahr nimmt Misereor Themen wie Lebens- und Wirtschaftsstil sowie Schöpfungsverantwortung anhand des Beispiellandes Bolivien in den Blick. Die Schwerpunkte liegen in der Unterstützung von Agroforstwirtschaft, die Ackerbau und Forstwirtschaft kombiniert, und auf der Stärkung von Rechten der indigenen Völker im Tiefland Boliviens. Die Hilfsorganisation wurde 1958 gegründet. Zurzeit fördert das Bischöfliche Hilfswerk rund 3300 Projekte in rund 95 Ländern, vor allem in Asien, Ozeanien, Afrika und Lateinamerika – unabhängig von Glauben, Kultur oder Hautfarbe.

Weitere Informationen und Ideen zur Fastenaktion gibt es auf www.misereor.de. Aktuelle Hinweise, wo Gottesdienste und andere Aktionen zur Fastenaktion im Bistum Trier stattfinden, gibt es auf www.weltkirche.bistum-trier.de/.