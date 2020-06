Nachruf : Peter Bartlick ist tot

Rockeskyll Peter Bartlick ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Peter Bartlick war von 2001 bis 2007 Ortsbürgermeister in seiner Wahlheimat Rockeskyll. Unter seiner Federführung wurde als herausragendes Projekt das Vereins- und Jugendhaus in der Dorfmitte gebaut.

Daneben war der pensionierte Offizier mehrere Jahre ehrenamtlich als Burgführer in der Unterburg Lissingen tätig und hat seine Frau Lillian Pfluke, mit der er in zweiter Ehe verheiratet war, auf ihren Reisen zu Radrennen in der ganzen Welt stark unterstützt. Lillian Pfluke ist Weltmeisterin in ihrer Altersklasse im Bahnradrennen und hat auch in anderen Radsportdisziplinen zahlreiche Titel errungen.