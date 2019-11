Freizeit : Peter Horsch zeigt Gerolstein

Gerolstein Hans Eich berichtet am Donnerstag, 7. November, im Mehrgenerationenhaus Gerolstein von seiner Reise auf der „Romantischen Straße“ zwischen Würzburg und Rothenburg. Eine an Kultur und Geschichte reiche Route, an der sich mittelalterliche Städte, Fachwerkhäuser, Schlösser, Burgen, sanfte Hügellandschaften und Weinberge reihen wie Perlen an einer Schnur.

Beginn ist um 18.30 Uhr.