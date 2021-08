Auszeichnunng : Ehrennadel des Landes für Basbergerin

Daun Petra Himmels für jahrelanges Engagement als Ortschefin und in der Jugendarbeit ausgezeichnet.

(red) Über Jahrzehnte engagierte sich Petra Himmels aus Basberg in der Kommunalpolitik. Ein Engagement, das nicht unbeachtet blieb: Astrid Schmitt (MdL) und Rudolf Schwarzmann haben Petra Himmels für eine staatliche Auszeichnung vorgeschlagen. In einer Feierstunde hat Landrätin Julia Gieseking nun die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz überreicht.

Seit 27 Jahren ist die Geehrte Mitglied des Ortsgemeinderats von Basberg, 15 Jahre war sie Ortsbürgermeisterin. Eine lebendige Dorfgemeinschaft liegt ihr am Herzen: Jeder soll Bestandteil des Dorfes sein, in das Dorfleben einbezogen und integriert werden. Deshalb gründete sie im Jahr 2000 mit weiteren Frauen die Kinder- und Jugendgruppe „Basberger Halunken“.

Viele Maßnahmen in Eigenleistung wurden erbracht in Dorfentwicklung, Landschaftspflege und Naturschutz. Das belegen die vielen Auszeichnungen, die Basberg erhielt. Ein Höhepunkt war die Goldmedaille im Bundesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ im Jahre 2019“, so Julia Gieseking. Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich auch die 750-Jahrfeier im Jahr 2012.