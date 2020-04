Freizeit : Hillesheimer Pfadfinder schicken reale Stofftiere auf digitale Weltreise

Langeweile? Nicht bei Hannah und Nora. Sie haben den #BaluPingu gefunden. Foto: TV/Eva Theres

Hillesheim Hillesheimer Pfadfinder haben digital-reale Schnitzeljagd für Kinder ins Leben gerufen.

Die Pfadfinder Hillesheim haben eine Anti-Langeweile-Aktion in der Corona- Zeit gestartet: „Und deswegen ist in Hillesheim und den umliegenden Dörfern gerade ganz schön was los“, sagt Eva Theres, Leiterin bei den Wölflingen, den Sechs- bis Zehnjährigen. Überall treffe man Kinder auf Rädern oder zu Fuß, die etwas suchten.

Der Pfadfinderstamm „Balu“ hatte eine Idee, die über 100 Mitglieder, überwiegend Kinder im Alter von vier bis 17, auch in der Corona-Zeit gemeinsam zu beschäftigen, ohne direkten Kontakt zu haben. Denn seit Mitte März fallen auch hier die wöchentlichen Gruppenstunden aus – und Langeweile machte sich unter den Jung-Pfadfindern breit.

Für Kinder Spielregeln der digital-realen Schnitzeljagd Reise mit dem kleinen Tiger, Esel, Krokodil, Pinguin und Maulwurf um die Welt! Wenn du eines der Tiere finden möchtest, musst Du das kleine Rätsel lösen. Die Lösung führt zum Versteck. Mache dann ein Foto mit dem Tier und poste es auf Instagram. Verwende #balutiger / #baluesel / #balukroko / #balupingu / #balubuddel und verlinke @stammbalu. Damit die Reise weiter geht, musst Du das Tier mitnehmen und wieder an einem anderen Ort verstecken. Überlege Dir ein kleines Rätsel, damit es nicht jeder direkt finden kann. Poste das Rätsel für das neue Versteck auf Instagram, verwende #balutiger / #baluesel / #balukroko / #balupingu / #balubuddel und verlinke @stammbalu. Schreibe dem Pfadfinderteam zusätzlich eine Nachricht, damit es immer in den Stories das aktuelle Rätsel verschickt werden kann. Wenn du keinen öffentlichen Instagram-Account hast, oder dich nicht anmelden magst, kannst Du trotzdem mitspielen. Schicke deinen Fundort und das neue Rätsel mit dem Hashtag per E-Mail an info@stamm-balu.de.

Schnell sei die Idee einer Schnitzeljagd geboren worden – und zwar digital-real. Es wurde ein Account bei der unter Kindern und Jugendlichen beliebten Online-Plattform Instagram eingerichtet, zudem wurden kleine gestrickte Tiere besorgt, die auf Weltreise gehen wollen. Zunächst gingen #BaluKroko, #BaluTiger und #BaluEsel an den Start. Verpackt in jeweils einem Einmachglas, mit Laufzettel und Stift ausgestattet, wurden die drei in und um Hillesheim ausgesetzt. Zu jedem Tier wurde ein Rätsel auf Instagram gepostet, das die Kinder lösen müssten, um an das Ziel zu gelangen. Wird das Tier gefunden, trägt man Name und Fundort auf dem Zettel ein, versteckt das Glas an einem neuen Ort und überlegt sich ein neues kleines Rätsel für das nächste Versteck.

