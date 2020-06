Glaube : Wiederaufnahme: Gottesdienste im Gerolsteiner Land

Birresborn/Gerolstein (red) Die Räte der Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land haben sich für einen Start der Gottesdienste unter den geltenden Schutzvorschriften im wöchentlichen Wechsel entschieden. Der erste Gottesdienst wird am Samstag, 20. Juni, wieder in der Kirche St. Nikolaus um 19 Uhr in Birresborn angeboten, der nächste folgt am Sonntag, 21. Juni, in der Kirche St. Anna in Gerolstein um 10.30 Uhr.

Die Pfarreiengemeinschaft teilt mit, dass Werktagsgottesdienste und Sterbeämter vorerst noch nicht stattfinden werden. Das Angebot des „Hausgebetes“ bleibt weiter bestehen.