Kirche : Gesucht: Mitstreiter für die Aktion „Eifel-Post“

Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land und das Dekanat Vulkaneifel starten Brief- und Postkartenaktion. Foto: TV/Vanessa Lay

Daun/Gerolstein Die Katholische Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land und das Dekanat Vulkaneifel sind die Initiatoren einer Brief- und Postkartenaktion gegen Einsamkeit und Isolation.

(bb) Wer aufgrund des hohen Alters, wegen Krankheit oder aus anderen Gründen nicht mehr so rege am öffentlichen Leben teilnehmen kann, wie er möchte, ist in der aktuellen, Corona bedingten Situation noch mehr von Einsamkeit und Isolation betroffen. Diese Beobachtung hat die Gemeindereferentin Anette Weber von der Pfarreiengemeinschaft (PG) Gerolsteiner Land und die Pastoralreferentin Vanessa Lay vom Dekanat Vulkaneifel auf die Idee gebracht, die Aktion „Eifel-Post“ ins Leben zu rufen.