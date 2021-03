Online-Vortrag : Mit Experten im Austausch zu Verschwörungen und Klima

Niederehe/Adenau Die Pfarreiengemeinschaften Niederehe und Adenauer Land informieren mit „OnlineTalks in der Fastenzeit“.

(bb) „Wie viele andere mussten auch wir uns Gedanken machen, wie wir weiterhin für die Menschen da sein können“, erklärt der Gemeindereferent Philipp Hein. Bei allem, was abgesagt, verschoben oder den Hygieneregelen angepasst werden musste, könnten doch öffentliche Gottesdienste, Beerdigungen und Krankenbesuche stattfinden. Als Videokonferenzen seien Gremien- und Gruppentreffen möglich. In den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft (PG) Niederehe (mit den Pfarreien Niederehe, Nohn, Oberehe, Üxheim und Walsdorf) liege „Post für Kinder“ mit Geschichten und Bastelmaterial aus. Mindestens bis Ostern gebe es gemeinsam mit der PG Adenauer Land herausgegebene tägliche E-Mail-Impulse. „Trotzdem fehlen uns gerade die persönlichen Begegnungen“, bedauert Philipp Hein.

Mit den OnlineTalks machen die Pfarrgemeinschaften Niederehe und Adenauer Land in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Westeifel zwei Angebote, die auf jeden Fall stattfinden können und etwas Abwechslung in die vielen Einschränkungen bringen sollen. Dabei lautet in beiden Fällen das Motto: „direkt, fundiert, regional“.