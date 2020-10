Landtagswahl : ÖDP stellt Kandidat für die Landtagswahl auf

Pelm Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) rüstet sich für die Wahlen im kommenden Jahr. Als Direktkandidat für die Vulkaneifel geht Clemens Ruhl ins Rennen.

Die ÖPD, die noch in keinem Landtag vertreten ist, muss zum Wahlantritt Unterstützungsunterschriften vorlegen. Diese werden in den nächsten Wochen gesammelt werden, sagt Ruhl. Der evangelische Pfarrer wurde 1968 in Essen geboren, war acht Jahre in Prüm und ist seit 2020 Jugendleiter in der Evangelischen Kirche Gerolstein. Ruhl ist verheiratet, Vater dreier Kinder, lebt mit seiner Familie in Pelm und engagiert sich seit 2012 in der ÖDP. Auf der Bundestagsliste steht er auf Platz vier, auf der Landesliste auf Platz 7.