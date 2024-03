Jahrhundertealte Tradition Warum gibt es die Pferdesegnungen in Steiningen?

Steiningen · An Ostermontag, 1. April, feiert das 220-Seelen-Dorf Steinigen in der Verbandsgemeinde Daun seine Kirmes. Damit verbunden ist traditionell eine Pferdesegnung. Woher stammt der Brauch, der seit nunmehr 275 Jahren gepflegt wird? Und was gab es an Besonderheiten im Lauf der Zeit?

26.03.2024 , 06:53 Uhr

Steiningen 2019 – Ortsbürgermeister Reinhold Schäfer (rechts) bei seiner Ansprache, bevor der aus Indien stammende Kaplan Sabi George (hoch zu Ross) die Pferde segnete. Foto: Roland Thelen

Von Brigitte Bettscheider