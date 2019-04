Endspurt im Abschlussarbeiten-Preis „Funkensprüher“: Beiträge können noch bis zum 31. Mai eingereicht werden. Die Sieger werden im September in Hillesheim ausgezeichnet.

(red) Innovationen und Ideen zu wirtschaftsrelevanten Themen aus dem Kreis Vulkaneifel sind gefragt beim Wettbewerb „FunkenSprüher“, der 2016 von der Wirtschafts-Förderungsgesellschaft (WFG) Vulkaneifel sowie der Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel, der Volksbank Eifel und der Volksbank Rhein-Ahr- Eifel ins Leben gerufen worden ist. Auch in der vierten Runde werden schulische und studentische Abschlussarbeiten ausgezeichnet, die sich mit dem Landkreis Vulkaneifel beschäftigen oder deren Ergebnisse einem Unternehmen oder einer Institution aus unserer Region zugutekommen.

Eingereicht werden können wieder schulische Facharbeiten, Semester-, Bachelor-, Master- und Examensarbeiten sowie Doktorarbeiten. Neu in der Wettbewerbsrunde 2018/2019 ist ein Preis speziell für das Handwerk. Gesucht werden (angehende) Handwerker oder Handwerksmeister aus dem Landkreis Vulkaneifel mit besonderen Ideen für ihr Gewerk, zum Beispiel für (Produktions-)Verfahren oder Produkte. Bewerbungsschluss ist der 31. Mai.

Bei den schulischen und studentischen Einreichungen darf die Arbeit am Tag der Einreichung nicht älter als zwölf Monate sein (Datum der Fertigstellung). Die Einreichung darf keine Geheimhaltungsverpflichtungen verletzen. Eine fachkundige Jury entscheidet im Sommer über die Arbeiten und Ideen mit dem größten Nutzen für die Region. Die Preisträger werden im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am 3. September in Hillesheim ausgezeichnet. Es winken Ruhm, Ehre – und attraktive Geldpreise.

Die Bewerbungsunterlagen gibt es unter: www.wfg-vulkaneifel.de/funkensprueher. Weitere Informationen und Kontakt: WFG Vulkaneifel, Telefon 06592/933-200, E-Mail wfg@vulkaneifel.de