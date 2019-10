Natur : Pflegeaktion für die Umwelt

Pelm (red) Die Ortsgemeinde Pelm lädt zu einer Pflegeaktion auf Seiderath ein. Los geht es am Samstag, 12. Oktober, um 9 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz an der B 410, hintr der Abfahrt Rockeskyll Richtung Hohenfels.

Dort soll eine Fläche für Orchiedeenbeweidung freigelegt werden. Bitte Arbeitshandschuhe und, falls vorhanden, Astschere und Motorsäge mitbringen. Informationen bei Achim Lichter unter Telefon 06593/208973 oder per E-Mail an lichter.walsdorf@t-online.de