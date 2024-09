Familiensache Wie wird man Pflegeeltern? – Verein aus Daun hilft bei den ersten Schritten

Als ihre beiden leiblichen Kinder Paul und Rike sechs und zwei Jahre alt waren, wünschten sich Monika und Peter Klabe (die Namen sind fiktiv, das Elternpaar wollte nicht in der Zeitung genannt werden) ein drittes Kind. Das war vor fünf Jahren. Inzwischen ist der große Esstisch in ihrem gemütlichen Haus in einem kleinen Ort in der Vulkaneifel voll besetzt: Zu den eigenen Kindern kam Emil als Pflegekind zu ihnen. Seit zwei Jahren sind die Klabes auch Bereitschaftspflegeeltern. Schon einigen Kindern haben sie in Notsituationen für kurze Zeit ein Zuhause gegeben.