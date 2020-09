Ausbildung : Neue Auszubildende starten an der Pflegeschule Daun

Die neuen Auszubildenden der Pflegeschule Daun. Foto: Pflegeschule Daun

Daun (red) Die Pflegeschule Daun ist mit 62 Azubis in die neue Ausbildung zu Pflegefachfrauen und -männern sowie 24 Auszubildenden in der Altenpflegehilfe ins neue Schuljahr gestartet. Nach einem längeren Entwicklungsprozess wurden die Ausbildungen zur Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege in einer generalistisch ausgerichteten Ausbildung zur Pflegefachkraft zusammengeführt.

