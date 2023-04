Werbung auf ganz praktische Art Mit Simulator-Anzug und Probe-Injektionen: Wie die Dauner Pflegeschule um Nachwuchs wirbt

Lukas Weyrich schaut aufmerksam zu, wie Lars Oellermann eine subkutane Infusion an eine Demonstrationspuppe legt. Dann versucht er es selbst. „Klasse!“, sagt Oellermann, der zurzeit Schüler des Altenpflegehilfe-Kurses an der Pflegeschule Daun ist, den praktischen Teil am Maternusstift in Gerolstein absolviert und an diesem Aktionstag den Besuchern Einblicke in den Lernstoff gibt. Lukas Weyrich wiederum geht ins neunte Schuljahr der Pulvermaarschule in Gillenfeld.