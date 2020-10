Konzert : Pianistin spielt Chopin und Ravel

Hillesheim (red) Die Pianistin Shizuko Yamamoto gastiert am Sonntag, 11. Oktober, um 17 Uhr bei den Hillesheimer Klavierkonzerten. Sie spielt Werke von Chopin, Ravel und Liszt. Das Konzert findet im Rathaussaal in Hillesheim statt.

Die Zahl der Sitzplätze ist limitiert und ein Konzertbesuch ist nach Anmeldung und Mitteilung der Kontaktinformationen, Name, Anschrift, Telefonnummer möglich. Anmeldung per Email an

keb@forum-hillesheim.de. Karten siehe Info unten rechts.