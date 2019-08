Pilgerwallfahrt nach Barweiler : Pilger gehen nach Barweiler

Neroth/Barweiler (red) Interessierte zur Teilnahme an der Barweiler Pilgerwallfahrt am Samstag, 7. September treffen sich um 8 Uhr in der Pfarrkirche Neroth. Von dort geht es zu Fuß nach Barweiler. Der Rückweg der Fußwallfahrer beginnt am Sonntag, 8. September nach der 7 Uhr Frühmesse in Barweiler.