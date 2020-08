Kolumne Pitter : Wer hat, der hat ...

Lange wähnte sich die heimliche Kreisstadt Gerolstein auf der sicheren Seite: Hat man dort doch einen Bahnhof mit richtigen Zügen – in Daun ist selbst die Miniaturausgabe längst eingemottet worden.

Und was für ein Andrang, wenn in Gerolstein Bürgermeisterposten zu besetzen sind. Fünf Bewerber bei der Wahl des Verbandsgemeinde-Bürgermeisters, vier bei der Wahl des Stadtbürgermeisters – wer hat, der hat. Und wer hat nicht? Sie ahnen es schon...

Aber jetzt wird in Daun so was von aufgeholt: Zwei Kandidaten gibt es schon, die auf dem Chefesessel im Dauner Rathaus Platz nehmen wollen – und aus der Gerüchteküche ist schon zu hören: Da kommt noch was. Ist schließlich ein (schwarzer) Erbhof, die Verbandsgemeinde Daun. Müssen ja nicht gleich fünf Bewerber sein, der Dauner ist ja vom Naturell her eher bescheiden.