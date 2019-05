Dieses Blühen, dieses Summen, diese Farben, dieses pralle Leben. Und überall nur freundliche Menschen, die mich anlächeln. „Bist wohl noch besuff – vom Gerade-mal-beim-Maibaumaufstellen-anpacken“, werde ich jäh aus meinen lieblichen Erinnerungen gerissen.

Immer diese niederträchtigen Nörgeleien!

Doch es ist wirklich so! Nicht nur in Wald und Feld, sondern auch mitten in unseren Eifelstädten strahlt mich das blühende Leben an: von den Wahlplakaten. Man will sich gar nicht ausmalen, wie es aussehen würde, wäre die Kommunalwahl im November: Triste, fahle Gesichter, die allenfalls Aussicht auf eine Dauer-Depression geben könnten. Aber so: Lächeln, positive Stimmung, Frühlingsgefühle und die Vermutung, dass alle vom Jungbrunnen oder unserem guten Vulkaneifelwasser gekostet haben – was ja quasi das Gleiche ist. „Mehr Sprudel würde dir auch guttun“, schallt es zu mir herüber, „aber hier hat wohl eher ein gutes Bildbearbeitungsprogramm geholfen.“