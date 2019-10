Jugend : Pizza backen im neuen Jugendraum

Nun ist er fertig - Jugendraum in Hörscheid bezogen Es hat etwas gedauert aber nun ist er fertig, der Hörscheider Jugendraum. Nach einem Jugendforum im letzten Jahr wurde den Jugendlichen schnell klar: wir wollen den Jugendraum renovieren und neu ausstatten. So starteten sie mithilfe einiger Erwachsener eine Aktion. Erst aufräumen, ausmisten und dann planen: Was muss raus, was kann drinbleiben, was muss noch gemacht werden? Die Elektroinstallation war in die Jahre gekommen und wurde erneuert. Dazu kamen der Anstrich und das Mobiliar. Die Gruppe „Alt und Jung“, die sich nach einer Zukunftskonferenz gebildet hatte, freut sich mit den Jugendlichen und wünscht sich, dass diese den Raum nun fleißig nutzen. Bei einer Pizzabackaktion, zu der auch die Eltern eingeladen wurden, konnte der Schlüssel übergeben werden. Dies wäre nicht möglich gewesen ohne das Engagement der Jugendgruppe sowie der vielen Helfer und Förderer. Ihnen gilt besonderer Dank. Ihr möchtet auch einen Jugendraum im Dorf einrichten oder renovieren? Dann meldet euch bei Rüdiger Herres, Jugendpfleger der Verbandsgemeinde Daun, Leopoldstr. 29, 54550 Daun, Tel: 06592/939-204, E-Mail: jugendpflege@vgv.daun.de. Foto: TV/Doris Sicken