Plakat von Bauzaun in Gerolstein verschwunden

Gerolstein/Daun Schon zum zweiten Mal ist ein Transparent der Amnesty-International-Gruppe Vulkaneifelkreis in Gerolstein abhanden gekommen. Nachdem bereits ein grün-gelbes Transparent, aufgehangen an der Hochbrücke über der Bundesstraße 410, von fremder Hand abgenommen wurde, fehlt nun auch von einem orangefarbigen Transparent mit weißer Schrift jede Spur.

Das Banner hing bisher an einem Bauzaun an der Brunnenstraße (B 410). „Die Aufhängung an dem Bauzaun war vom Bauherren gestattet worden“, teilt Helmut Adrian von der Ortsgruppe mit.