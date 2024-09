In Gerolstein Keine Metallverkleidung, keine Holzbauweise — Planungen für Kita Müllenborn stehen

Die Planungen für den Ersatzbau der Hochbrücke stehen, nun wirft auch das nächste Großprojekt der Stadt Gerolstein seine Schatten voraus: der Neubau der Kindertagesstätte Müllenborn nimmt immer deutlichere Konturen an. Im Dezember 2023 hatte der Stadtrat beschlossen, die 2017 geschlossene Kita wieder zu aktivieren und in eine dreigruppige Einrichtung umzubauen – heißt konkret: Ein Neubau beziehungsweise ein Erweiterungsbau muss her. Sabine Basten vom Architekturbüro BERDI aus Bernkastel-Kues stellte die Planungen vor, die nun leicht angepasst vom Stadtrat mehrheitlich mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme angenommen wurden.