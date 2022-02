Baustelle : Wie der Platz um die Linde am Bahnhof Gerolstein langsam Form annimmt

Der Platz um die Linde am Bahnhof Gerolstein nimmt langsam Form an. Foto: Höser Rudolf

Gerolstein Gerolstein (mh) Auch wenn wegen des schlechten, weil frostigen Wetters derzeit ab und an nicht gearbeitet werden kann, nimmt der Platz um die Linde am Bahnhof Gerolstein Form an – wie das von einer Fotodrohne geschossene Bild unseres Fotografen eindrucksvoll zeigt: Die Uferböschung ist mit großen Basaltwacken befestigt, der Mega-Blumentopf aus mächtigen Beton-L-Steinen gesetzt, die deutlich vergrößerte Einfassung der prächtigen Linde erkennbar, die Betonfundamente für die Treppen und Sitzstufen rechts und links des Baumes werden gerade gegossen – sofern es die Witterung zulässt.