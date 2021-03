Verkehr : Polizeikontrolle am Nürburgring: Einige Verstöße

Bei den Touristenfahrten darf jeder mal über den Nürburgring brettern. Foto: tv/Christian Gold / Racetracker

Nürburg Ganz schön was los an Deutschlands bekanntester Rennstrecke: Seit gerade mal einem Wochenende sind Touristenfahrten auf dem Nürburgring wieder erlaubt. Da mussten schon Streifenwagen zur Nordschleife ausrücken, weil manche Fahrer sich weder an Verkehrsregeln noch an technische Vorgaben für ihre Wagen hielten.

Wie die Polizei Adenau am Sonntag mitteilte, haben die Beamten bei Kontrollen 20 Autos aus dem Verkehr gezogen, einige davon unsachgemäß getunt oder anderweitig nicht mehr verkehrssicher. Zudem haben die Polizisten 26 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. Die Raser erwartet nun ein Bußgeld.