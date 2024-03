Im April Lernen, sicher Motorrad zu fahren

Das Polizeipräsidium Trier lädt gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern am Samstag, 6. April, um 8.30 Uhr zum elften internationalen Motorradsymposium in den Unternehmenspark Higis in Wiesbaum im Vulkaneifelkreis ein. Partner des Symposiums sind die Kreispolizeibehörde Euskirchen, die Police Luxemburg Nord, die Politie Limburg/Niederlande, die Police Belgien, der ADAC Mittelrhein, die Dekra, die Eifel Tourismus GmbH, die Kreisverkehrswachten Bitburg-Prüm und Vulkaneifel, sowie die Fahrschulen Steffes aus Daun, Mörsch aus Daun und Drive now by Wadle aus Gerolstein.