Blaulicht : Einbrecher verschaffen sich Zugang zu Kalkwerk in Pelm und randalieren

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Pelm Bislang unbekannte Täter sind in das Kalkwerk in Pelm im Kasselburger Weg eingebrochen. In der Nacht zum Dienstag, 23. März, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über den Eingangsbereich Zugang in das Gebäude.

Es wurden mehrere Kalk-Säcke geöffnet und der Inhalt im Raum verteilt. Dabei entstand laut Mitteilung der Polizei ein Sachschaden.