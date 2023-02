Viel zu tun am Rosenmontag : Je höher der Alkoholpegel, umso häufiger muss die Polizei ran

Viel unterwegs waren die Beamten der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein am Rosenmontag. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Jens Büttner

Daun/Gerolstein Nach der Corona-Zwangspause konnte die fünfte Jahreszeit nun wieder gefeiert werden. Verbunden mit viel Arbeit für die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Daun und der Polizeiwache (PW) Gerolstein. Sie ziehen eine Zwischenbilanz.

„Bis zum Nachmittag des Rosenmontags waren wir mit dem karnevalistischen Treiben im Dienstgebiet der beiden Dienststellen Daun und Gerolstein sehr zufrieden“, sagt Sven Lehrke, stellvertretender Leiter der PI Daun. „Die Närrinnen und Narren haben das Feiern nicht verlernt.“ Am Rosenmontag war die Polizei einer Pressemitteilung zufolge mit vielen Beamten im Einsatz, um den Höhepunkt des Straßenkarnevals zu begleiten. Dabei sei es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen. Was sich allerdings nach den Umzügen änderte, denn vor allem der steigende Alkoholpegel habe für zahlreiche Einsätze für die Polizei gesorgt.

So auch in Daun-Neunkirchen, wohin sich die Gruppe von Jugendlichen, die seit Jahren in der Kreisstadt immer wieder für Ärger sorgt, aufgemacht hatte. Sie sei nach mehreren Provokationen aufgefordert worden, die Fastnachtsfeier zu verlassen. Was sie zunächst auch tat, dann aber zurückkehrte und nach verbalen Provokationen „bei einem Gerangel mit mehreren Beteiligten“ für „wechselseitige Körperverletzungen“ gesorgt habe, teilt die Polizei, die mit einem großen Aufgebot angerückt war, mit. Die aufeinander einschlagenden Gruppen seien getrennt und der Hauptaggressor in Gewahrsam genommen worden. Die übrigen Beteiligten hätten Platzverweise erhalten. Auf einem Nachbargrundstück habe die Jugendgruppe ein Vogelhaus beschädigt. Zudem seien an einem Carport in der Straße Am Kirchberg mehrere Kästen mit Leergut angezündet worden. Der Brand habe gelöscht werden können. Wegen des Vorfalls sei ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet worden.

In Gerolstein wurde der Polizei gegen Mitternacht eine größere Auseinandersetzung im Bereich der Stadthalle Rondell mit etwa 10 bis 15 Beteiligten gemeldet. „Wir waren schnell mit viel Personal vor Ort, glücklicherweise ist es zu keinerlei strafbarem Verhalten gekommen. Die schnelle und gezielte polizeiliche Präsenz hat sicher Eindruck gemacht“, berichtet der stellvertretende PI-Leiter.

In Birresborn sind Vater (64 Jahre alt) und Sohn (38) in Streit geraten, was in Handgreiflichkeiten ausartete. „Gegenseitig deckte man sich mit teilweise massiven Schlägen ein, wodurch beide verletzt wurden. Der 38-Jährige nahm zudem einen Pflasterstein und beschädigte damit das Auto der Mutter und die Eingangstür des elterlichen Anwesens. Beide Beteiligten waren nicht unerheblich alkoholisiert“, heißt es im Polizeibericht.

Apropos Alkohol: Beim Umzug in Neunkirchen wurde ein 18-Jähriger entdeckt, der so betrunken war, dass Polizei und Rettungsdienst verständigt werden mussten. Bei deren Eintreffen habe der junge Mann „wieder zur Besinnung gebracht und seinem Vater übergeben werden.“ In der Lammersdorfer Straße in Hillesheim fiel ein 16-Jähriger auf, der sich stark angetrunken auf ein Grundstück übergab und auch urinierte. Darauf von der Hausbesitzerin angesprochen, sei diese und eine Freundin von dem Jugendlichen angegriffen worden. Er sei vom Tatort geflüchtet.

Flüchten wollte auch ein 28-Jähriger, der in der Nacht auf Dienstag in Hillesheim von der Polizei kontrolliert werden sollte. Der Fluchtversuch scheiterte allerdings. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat, alkoholisiert war und Drogen genommen hatte, nicht über eine gültige und erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und zudem deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und weiterer illegaler Betäubungsmittel stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde entnommen.

Aus Kerpen meldete sich gegen Mitternacht ein 16-Jähriger bei der PI Daun selbst als vermisst. Seinen Standort wollte er nicht preisgeben, die Polizei leitete erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen an, in deren Verlauf die Mutter des Jugendlichen erreicht wurde, die ihren Sohn zwischenzeitlich gefunden hatte und ihn mit nach Hause nahm.

Die Verkleidung eines 23-Jährigen aus der Verbandsgemeinde (VG) Daun als Polizist werteten die echten Beamten zwar grundsätzlich als gut gelungen, aber „strafrechtlich zu beanstanden“. Der Mann habe für den Umzug in Gerolstein eine zum Verwechseln ähnliche Uniform und eine Nachbildung einer Weste getragen, ergänzt um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. Diese und die ebenfalls getragenen vermeintlichen Polizeiabzeichen wurden sichergestellt.

„Insgesamt sind wir mit den bisherigen Einsatzverläufen zufrieden“, sagt Lehrke. „Trotz der ein oder anderen Auseinandersetzung im alkoholisierten Zustand, zeigten sich die Feiernden größtenteils vernünftig.“

