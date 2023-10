Zu viel Alkohol Nach Oktoberfest-Schlägerei in Densborn laufen die Ermittlungen

Knapp zwei Wochen ist es her, dass das Oktoberfest in Densborn unschön endete. Kurzer Rückblick: In der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober entwickelte sich gegen halb zwei Uhr nachts eine Auseinandersetzung im Vulkaneifel-Ort. Deswegen wurden Polizisten der Polizeiinspektion Daun gerufen, die gemeinsam mit Kollegen der Dienststellen aus Bitburg und Prüm, der Bundespolizei und einem Diensthundeführer aus Wittlich zur Gemeindehalle kamen.