Blaulicht 34-Jähriger erhält Platzverweis

Gerolstein · Ein 34-Jähriger musste von der Polizei am Freitag, 10. März, gegen 23.45 Uhr einer Gaststätte in der Hauptstraße in Gerolstein verwiesen werden. Der bereits einschlägig bekannte Mann hatte schon Hausverbot, wollte das Lokal aber nicht verlassen.

12.03.2023, 12:16 Uhr

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden