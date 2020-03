Blaulicht : Polizei erteilt Platzverweise in Gerolstein

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein (red) Polizeibeamte mussten am Mittwoch in Gerolstein gleich mehrere Platzverweise gegen Passanten aussprechen. Sie hatten sich in größeren Gruppen in der Öffentlichkeit getroffen, ohne den notwendigen Abstand einzuhalten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken