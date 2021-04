Blaulicht : 24-Jähriger raucht Marihuana am Steuer seines Autos und wird in Kirchweiler von Polizei erwischt

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Kirchweiler Weil ein Zeuge ihn dabei beobachtet hat, wie er am Steuer seines Wagens einen Joint rauchte, wurde am Dienstag, gegen 16 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Daun auf der L27 am Ortsausgang von Kirchweiler von der Polizei kontrolliert.