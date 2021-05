Blaulicht : Polizei kontrolliert Geschwindigkeit nin Gerolstein und erwischt etliche Raser

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Bei Geschwindigkeitskontrollen in Lissingen und in Gerolstein musste die Polizei am Dienstag etliche Verstöße ahnden. Bei der Messung auf der Bundesstraße 410, in der Ortsumgehung Lissingen, mussten von 9.45 bis 14 Uhr binnen zwei Stunden fünf Autofahrer angehalten werden, die zu schnell unterwegs waren.