Blaulicht : 60-jähriger Autofahrer bei Reuth alkoholisiert von Polizei erwischt

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Ein 60-Jähriger ist am Samstag, 9. Januar, bei einer Polizeikontrolle auf der Bundesstraße 51 alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Der Mann wurde gegen 23.45 Uhr in Höhe von Reuth kontrolliert, als bei den Beamten der Verdacht aufkam, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol stehen könnte.