Blaulicht : Polizei erwischt in Gerolstein berauschten Autofahrer

Gerolstein (red) Ein 26-Jähriger wurde unter dem Einfluss von Drogen am Montag am Steuer eines Autos erwischt. Der junge Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein wurde von Beamten der Polizeiinspektion Daun in der Raderstraße in Gerolstein gegen 23.20 Uhr angehalten.

Bei der Kontrolle fielen den Beamten bei dem Fahrer deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum auf.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief tatsächlich positiv und wies sogar auf die Einnahme verschiedener Stoffgruppen hin.