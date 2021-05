Blaulicht : Autofahrer gefährdet Mutter und Kind in Gerolstein

Gerolstein Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr beinahe ein Kind angefahren hat. Die Mutter war mit ihrer Tochter in der Lindenstraße unterwegs und benutzte ordnungsgemäß den Fußgängerweg, als ein grüner VW Golf mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien, so die Angaben der Zeugin, anrauschte.

In Höhe des Kreisverkehrs am Maternusstift sei das Fahrzeug plötzlich mit den Hinterrädern auf den Bürgersteig abgedriftet. Sie habe ihr Kind gerade noch zur Seite ziehen können, um einen Unfall zu vermeiden, so die Mutter. Der Wagen sei dann weiter in Schlangenlinien in Richtung Hillesheim davongefahren. Im Fahrzeug habe neben dem Fahrer eine Frau gesessen und auf der Rückbank vermutlich ein weiterer männlicher Insasse.