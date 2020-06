Blaulicht : Zeugen möglicher Brandstiftungen in der Vulkaneifel gesucht

Oberehe-Stoheich/Dreis-Brück Die nicht abreißende Serie von Bränden bei Dreis-Brück und Oberehe-Stoheich wird mittlerweile von der Kriminalpolizei untersucht. Seit April kam es zwischen den Orten zu etlichen Bränden (der TV berichtete).

Zuletzt loderten die Flamen am Montag, 8. Juni, um 12.50 Uhr nahe der Vulkania-Heilquelle in Dreis-Brück, am Dienstag, 9. Juni, um 17.30 Uhr an der Grillhütte in Oberehe-Stoheich sowie am Freitag, 12. Juni, um 12.53 Uhr in der Nähe der Kläranlage Oberehe. Die Ermittler vermuten, dass die Feuer bewusst gelegt wurden und gehen damit von Brandstiftung aus. Dank rechtzeitiger Meldungen sowie dem schnellen Handeln der Feuerwehren konnte bisher Schlimmeres verhindert werden, angesichts der Trockenheit werden die Bürger und Besucher aber zur besonderen Aufmerksamkeit aufgerufen. Sollte ein Brand beobachtet werden, wird daraum gebeten, umgehend unter dem Notruf 112 die Feuerwehr zu alarmieren.