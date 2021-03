Blaulicht : Großkontrolle: Polizei meldet etliche Verstöße

Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein Mit einem großen Kräfteaufgebot hat die Polizei am Mittwoch das Verkehrsgeschehen in der Stadt Gerolstein kontrolliert. Dabei konnten, neben zwei Fällen, in denen die Fahrzeugführer am Steuer telefonierten, ein Rotlichtverstoß und einige Gurtmuffel festgestellt werden.

Laut Mitteilung der Polizei war diese Zahl erschreckend hoch: Zwölf Autofahrer seien nicht angeschnallt am Steuer erwischt worden, als man sie kontrollierte.