Polizei : Ansprechpartnerin und Bindeglied

Daun Bei der Polizei­inspektion (PI) Daun hat es eine personelle Veränderung gegeben: Polizeioberkommissarin Silke Munke hat die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Manfred Sartoris als Bezirksbeamtin für den Bereich der früheren Verbandsgemeinde Hillesheim angetreten.

Seit dem Sommer des vergangenen Jahres hat sich in der Polizeiinspektion (PI) Daun personell einiges getan: Im September 2021 hat Heike Steinmann die Leitung der PI übernommen, als Nachfolgerin von Alfred Haas angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Seit 1. März 2022 gibt es einen neuen stellvertretenden PI-Leiter: Sven Lehrke hat den Posten von Herbert Etzig übernommen, der sich ebenfalls in den Ruhestand verabschiedet hat.

Die jüngste Personalie betrifft Polizeioberkommissarin Silke Munke: Sie ist seit einem Monat die neue Bezirksbeamte für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde (VG) Hillesheim. Die 48-Jährige hat am 1. Juli die Nachfolger von Manfred Sartoris angetreten, der in der Ruhestand gegangen ist. Er gut gut neun Jahre der Ansprechpartner der Polizei vor Ort in den Räumen des Hillesheimer Rathauses. Silke Munke ist seit 31 Jahren bei der Polizei, vor ihrem Wechsel zur PI Daun war sie bis Juni 2022 bei der PI Wittlich, wo sie im Wechselschichtdienst gearbeitet hat. Die Polizeioberkommissarin lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in der VG Daun. In ihrer neuen Funktion will sie „wie auch ihr Vorgänger stets ein Ohr für die Bürgerinnen und Bürgerinnen in ihrem Bezirk haben und auch den örtlichen Behörden als Ansprechpartnerin und Bindeglied zur Polizei zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Pressemitteilung.