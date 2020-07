Blaulicht : Zeugen von Unfallflucht in Stadtkyll gesucht

Stadtkyll Auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Stadtkyll ist ein geparkter schwarzer Wagen der Marke Renault am Samstag, 4. Juli, durch ein anderes Fahrzeug an der vorderen rechten Ecke beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt laut Mitteilung der Polizeiinspektion Prüm etwa 1000 Euro.

Der Renault parkte zwischen 10.15 und 10.45 Uhr in unmittelbarer Nähe des Unterstandes für die Einkaufswagen. Der Unfallverursacher benutzte vermutlich ein grünes Auto und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Fahrzeug des Versursachers dürfte ebenfalls einen sichtbaren Lackschaden, vermutlich an einer der Fahrzeuglängsseiten, davongetragen haben.