Blaulicht Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – Unbekannte werfen Böller auf Autos

( Die Polizeiinspektion Daun hat strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Ein Autofahrer hatte die Polizei am Samstag gegen 17.48 Uhr alarmiert und auf Böllerwürfe in Daun hingewiesen. Unbekannte Täter warfen Knallkörper auf die Bundesstraße 257 zwischen den Verkehrskreiseln Bahnhofstraße und Bonner Straße.