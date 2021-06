Blaulicht : Unbekannter schlägt in Jünkerath LKW-Scheibe ein und stiehlt Bargeld

Jünkerath/Stadtkyll Die Polizeiinspektion Prüm sucht Zeugen eines Diebstahls. Ein noch unbekannter Täter hat am Freitagmorgen gegen 6.35 Uhr in Jünkerath in der Straße Auf dem Wehrt einen Lastwagen aufgebrochen. Am Fahrzeug wurde zunächst die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und laut Mitteilung der Polizei daraufhin Bargeld im unteren vierstelligen Bereich entwendet.

Laut ersten Zeugenaussagen war der Täter zu Fuß unterwegs.