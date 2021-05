Blaulicht : Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung

Daun Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung. Der Fahrer eines Hyundais stellte sein Auto Donnerstag zwischen 16.30 und 18 Uhr in der Straße Am Sportfeld vor der Hausnummer 1 ab. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er den erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugfront.

