Blaulicht : Zeugensuche: Auto in Darscheid mit Farbe besprüht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Darscheid SMit weißer Farbe haben Unbekannte einen 3er-BMW auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Darscheid besprüht. Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei wurde das blaue Auto in der Nacht von Sonntag, 21. März, auf Montag, 22. März, zwischen 19.30 und 6.30 Uhr beschädigt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 1500 Euro.