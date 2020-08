Blaulicht : Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Wer hat etwas gesehen? Foto: dpa/Carsten Rehder

Dockweiler Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Ein Autofahrer hatte am Mittwoch, 26. August, zwischen 12.45 und 16.30 Uhr seinen SUV auf dem Mitfahrerparkplatz an der Bundesstraße 410 in Nähe der Anschlussstelle zur Autobahn 1 abgestellt.

Als er zu seinem Auto zurück kam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen rechten Seite, am Scheinwerfer, am Kotflügel und an der Motorhaube fest. Der Unfallverursacher hatte offenbar den Parkplatz verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern.