Blaulicht : Autodiebe schlagen in Hillesheim zu und stehlen Geländewagen

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Hillesheim Die Polizei sucht Zeugen eines Autodiebstahls. Gestohlen wurde ein grauer BMW X5 in der Nacht von Montag, 22. März, auf Dienstag, 23. März, zwischen 22 und 7 Uhr. Das entwendete Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz in Hillesheim in der Straße „Am Kreuz“.

Bislang liegen der Polizei keine Erkenntnisse dazu vor, wie der Wagen abtransportiert wurde.