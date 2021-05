Blaulicht : Unbekannte stehlen Rucksack und Geldbörsen aus Auto in Gerolstein

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein Die Polizei sucht in Gerolstein nach Zeugen eines Diebstahls. Unbekannte Täter entwendeten dabei am Mittwoch gegen 14 Uhr einen schwarzen Kunstlederrucksack und eine rote Geldbörse aus einem geparkten Auto in der Sarresdorfer Straße.

In dem Rucksack befanden sich zwei weitere Geldbörsen mit höhreren Bargeldsummen. Das Auto stand zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Hagebau-Marktes.